Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagmittag in Rot

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 123,45 EUR.

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 123,45 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 123,25 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 51.855 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,36 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 129,25 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 3,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

