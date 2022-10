Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 99,34 EUR. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 97,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 101,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 248.186 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 106,05 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 6,33 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (79,00 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 25,75 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 105,70 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Am 28.04.2022 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 1.945,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.945,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.03.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 28.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,52 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

