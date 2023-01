Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf stabilisiert sich am Freitagmittag

Anleger zeigten sich um 12:22 Uhr bei der Beiersdorf-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 109,85 EUR. Die Beiersdorf-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 110,55 EUR aus. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 109,80 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 110,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.707 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 112,05 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 1,96 Prozent Luft nach oben. Bei 79,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 39,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 110,73 EUR.

Am 28.04.2022 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite hat Beiersdorf im vergangenen Quartal 1.945,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beiersdorf 1.945,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 01.03.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 28.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,58 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Beiersdorf-Aktie ein

Beiersdorf-Aktie zieht an: Übernahme einer belgischen Life-Science-Firma

HSBC sieht 2023 kein hohes Kurspotenzial mehr für Konsumgüterbranche - Nestle nur noch 'Hold'

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG

Bildquellen: Beiersdorf AG