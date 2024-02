Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Vormittag tiefer

So bewegt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 140,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 140,30 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 140,30 EUR. Mit einem Wert von 141,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 9.340 Aktien.

Am 06.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 2,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 109,05 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 22,27 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,924 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 0,700 EUR aus. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 134,45 EUR.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR im Vergleich zu 2.215,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,93 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht

Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research vergibt Market-Perform

XETRA-Handel LUS-DAX beendet die Sitzung mit Verlusten