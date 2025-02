Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 129,65 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 129,65 EUR. Bei 130,15 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 129,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.509 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,80 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 14,00 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,10 EUR am 21.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 7,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 141,63 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,30 EUR je Beiersdorf-Aktie.

