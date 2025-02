Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf steigt am Donnerstagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 132,00 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 3,8 Prozent auf 132,00 EUR. Bei 132,40 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 129,00 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 158.635 Aktien.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 10,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2024 bei 120,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 144,70 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Beiersdorf im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

