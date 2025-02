Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 130,00 EUR. Die Beiersdorf-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 132,40 EUR aus. Bei 129,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 260.656 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei 147,80 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,69 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 144,70 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Beiersdorf am 06.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie: Die Marken der Beiersdorf AG

Aktien-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Beiersdorf-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX gibt zum Handelsende nach