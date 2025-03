Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit Kursplus

Kurs der Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 120,15 EUR.

Das Papier von Beiersdorf legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 120,15 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 120,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 118,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 183.712 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 18,71 Prozent niedriger. Am 27.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 117,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 2,37 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 145,80 EUR an.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Beiersdorf.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels fester

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu