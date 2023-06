Beiersdorf Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Beiersdorf

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 119,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 119,20 EUR. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 119,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 120,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.127 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 03.05.2023 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Bei 93,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 21,66 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 123,92 EUR angegeben.

Beiersdorf gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.215,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,96 EUR fest.

