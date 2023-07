Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

So entwickelt sich Beiersdorf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 117,80 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 117,80 EUR zu. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 117,90 EUR. Bei 117,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.515 Beiersdorf-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 9,17 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.11.2022 bei 93,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 26,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 124,00 EUR aus.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 3,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

