Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagvormittag in Grün

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 128,90 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 128,90 EUR. Bei 129,00 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 128,60 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 4.876 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.11.2023 bei 129,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 0,08 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 102,70 EUR am 30.11.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 128,09 EUR an.

Am 26.04.2023 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 2.215,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.215,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 28.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2023 3,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

