Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteuert sich am Mittag

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 129,10 EUR nach oben.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 129,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 129,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 128,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22.105 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 27.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,19 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 102,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 128,09 EUR.

Am 26.04.2023 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.215,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 3,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

