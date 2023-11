Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Montagnachmittag fester

So bewegt sich Beiersdorf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 129,50 EUR zu.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 129,50 EUR. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 130,10 EUR an. Bei 128,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 70.978 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei 130,10 EUR erreichte der Titel am 27.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 102,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.11.2022). Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 26,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 128,09 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.215,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.215,00 EUR eingefahren.

Am 28.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 26.02.2025 dürfte Beiersdorf die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2023 3,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

