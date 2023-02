Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit Abschlägen

Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,1 Prozent auf 113,85 EUR nach. Bei 113,55 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 114,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 5.554 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,39 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,00 EUR. Abschläge von 44,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 109,96 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Beiersdorf ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.945,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 1.945,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 01.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,58 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Januar 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Beiersdorf-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG

Bildquellen: Beiersdorf