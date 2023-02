Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verliert am Nachmittag

Um 04:07 Uhr fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 112,55 EUR ab. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 112,15 EUR. Bei 114,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 77.085 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,45 EUR) erklomm das Papier am 23.02.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 42,47 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 110,73 EUR an.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite hat Beiersdorf im vergangenen Quartal 1.945,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beiersdorf 1.945,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Beiersdorf am 01.03.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,58 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

