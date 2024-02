Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf fällt am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 137,60 EUR nach.

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 137,60 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 137,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 139,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37.244 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 143,90 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,58 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 109,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,924 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 134,45 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 26.04.2023. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,93 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung im Plus

Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Nachmittag in der Gewinnzone