Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Vormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 131,45 EUR.

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 131,45 EUR ab. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 131,05 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 131,10 EUR. Bisher wurden heute 7.168 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,44 Prozent. Am 21.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 120,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 144,90 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Beiersdorf am 06.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,29 EUR je Beiersdorf-Aktie.

