Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 133,35 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 133,35 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bei 134,30 EUR. Bei 131,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 200.935 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 147,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 10,84 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 120,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,94 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 144,90 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Beiersdorf einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

