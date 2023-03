Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der Beiersdorf-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 118,05 EUR. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 119,25 EUR. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 117,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 118,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86.026 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 119,25 EUR erreichte der Titel am 28.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,58 EUR am 03.05.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 36,35 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 112,32 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 28.04.2022 vor. Umsatzseitig standen 1.945,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1.945,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,87 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

