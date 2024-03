Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 135,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Beiersdorf-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 135,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 135,85 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 135,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 135,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.140 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 143,90 EUR erreichte der Titel am 06.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 5,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 113,40 EUR. Dieser Wert wurde am 21.07.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 16,37 Prozent sinken.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,834 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 137,55 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 26.04.2023. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 07.08.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,40 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung

Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Beiersdorf-Aktie