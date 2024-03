Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Kurseinbußen

Beiersdorf im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 135,50 EUR.

Um 11:44 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 135,50 EUR. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 135,05 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 135,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.853 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 113,40 EUR fiel das Papier am 21.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,31 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,834 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 137,55 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 26.04.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.215,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 06.08.2025 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,40 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung

Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Beiersdorf-Aktie