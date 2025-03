Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Beiersdorf im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 120,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 120,15 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 121,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 175.807 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei 147,80 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 23,01 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.03.2025 bei 117,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 2,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 145,80 EUR.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,77 EUR je Aktie belaufen.

