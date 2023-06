Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Kursentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 119,45 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 119,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 119,55 EUR. Mit einem Wert von 119,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 5.410 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 03.05.2023 auf bis zu 128,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.11.2022 (93,38 EUR). Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 27,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 123,92 EUR an.

Am 26.04.2023 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 2.215,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.215,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 3,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

