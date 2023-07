Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Freitagnachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 119,35 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 119,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 119,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 117,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 123.569 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei 128,60 EUR markierte der Titel am 03.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 7,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2022 Kursverluste bis auf 93,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,76 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 124,00 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Am 26.04.2023 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Beiersdorf-Investment verdient

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Beiersdorf-Investment verdient

DAX 40: Diese Unternehmen gehören zu den Wiederaufsteigern