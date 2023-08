Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Beiersdorf im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 121,45 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 121,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 121,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,55 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 17.413 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.05.2023 bei 128,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,38 EUR. Dieser Wert wurde am 02.11.2022 erreicht. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 30,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 126,17 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,96 EUR je Aktie belaufen.

