DAX24.160 +0,5%ESt505.429 +0,7%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.401 +2,0%Euro1,1634 ±-0,0%Öl67,87 +0,1%Gold3.395 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung soll Nachfrage ankurbeln Tesla-Aktie im Fokus: Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung soll Nachfrage ankurbeln
thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
So bewegt sich Beiersdorf

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagvormittag im Aufwind

28.08.25 09:25 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagvormittag im Aufwind

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 99,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
98,50 EUR 0,18 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Beiersdorf konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 99,40 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 99,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 99,14 EUR. Bisher wurden heute 1.747 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 38,53 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2025 auf bis zu 92,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 128,22 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 5 Jahren abgeworfen

Coty-Aktie bricht nach Zahlen zweistellig ein - Aktien von Beiersdorf und L'Oreal unter Druck

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Beiersdorf von vor 3 Jahren rentiert?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Beiersdorf AG

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
27.06.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
15.04.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.06.2025Beiersdorf SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen