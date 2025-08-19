Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagvormittag im Aufwind

So bewegt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 99,40 EUR.

Das Papier von Beiersdorf konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 99,40 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 99,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 99,14 EUR. Bisher wurden heute 1.747 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 38,53 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2025 auf bis zu 92,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 128,22 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

