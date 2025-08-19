Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 100,20 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 1,3 Prozent auf 100,20 EUR. Bei 100,40 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 99,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.376 Stück gehandelt.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 37,43 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 92,52 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 7,66 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 128,22 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,46 EUR je Aktie.

