Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Beiersdorf-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 104,20 EUR. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 103,40 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 104,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 45.436 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 106,05 EUR. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 1,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (79,00 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 104,32 EUR.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.945,00 EUR im Vergleich zu 1.945,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Beiersdorf am 01.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 28.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,56 EUR je Aktie belaufen.

