Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagnachmittag nahezu unverändert

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Beiersdorf-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 128,95 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 128,95 EUR bewegte sich die Beiersdorf-Aktie um 15:51 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 129,25 EUR zu. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 128,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 128,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 50.497 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.11.2023 bei 130,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 0,89 Prozent wieder erreichen. Bei 102,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 128,09 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 26.04.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR im Vergleich zu 2.215,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 26.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Beiersdorf.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,94 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie klettert auf Rekordhoch

Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell

Schwacher Handel: DAX am Montagnachmittag leichter