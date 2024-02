Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf büßt am Vormittag ein

Beiersdorf im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 131,55 EUR.

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 4,5 Prozent auf 131,55 EUR abwärts. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 129,30 EUR nach. Bei 130,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 91.175 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 143,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 9,39 Prozent wieder erreichen. Am 01.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 109,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2022 0,700 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,924 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 134,45 EUR an.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 vorlegen. Am 06.08.2025 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 3,93 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

