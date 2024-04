Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:05 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 140,90 EUR nach oben. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 141,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 140,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 3.132 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 143,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 113,40 EUR am 21.07.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,52 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,55 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 16.04.2024. Der Umsatz wurde auf 2,48 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,48 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 06.08.2025.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

