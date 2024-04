Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagnachmittag tiefer

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 140,30 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 140,30 EUR. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 139,95 EUR nach. Bei 140,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 60.812 Aktien.

Am 06.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 143,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 2,57 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.07.2023 bei 113,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,55 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf gewährte am 16.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,48 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,48 Mrd. EUR eingefahren.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 4,42 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX schließt im Minus

Beiersdorf-Aktie in Rot: Aktienrückkaufprogramm beginnt am 24. April