Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 121,80 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 121,80 EUR zu. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 122,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.839 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 21,35 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 110,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,91 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,03 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 144,20 EUR.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 06.08.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

