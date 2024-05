Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 143,90 EUR zeigte sich die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Beiersdorf-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 143,90 EUR. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 144,20 EUR an. Bei 143,75 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 144,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4.915 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 2,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 113,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 141,00 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Beiersdorf einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,42 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

