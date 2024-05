Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Beiersdorf. Zum Vortag unverändert notierte die Beiersdorf-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 143,80 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 143,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 144,20 EUR. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 143,55 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 144,00 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 35.456 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. 2,78 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 113,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 21,14 Prozent Luft nach unten.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 141,00 EUR.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Beiersdorf dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

