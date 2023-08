Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau

So bewegt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 120,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 120,90 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 121,20 EUR. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 120,80 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 121,20 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 3.081 Aktien.

Am 03.05.2023 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 6,37 Prozent Luft nach oben. Am 02.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,38 EUR ab. Abschläge von 22,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 126,17 EUR.

Am 26.04.2023 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.215,00 EUR gegenüber 2.215,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 3,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

