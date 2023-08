Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 121,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Beiersdorf konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 121,30 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 121,65 EUR zu. Bei 121,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 14.692 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 03.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 6,02 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 23,02 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 126,17 EUR an.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 28.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 26.02.2025 dürfte Beiersdorf die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Beiersdorf abgeworfen

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Beiersdorf abgeworfen

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Beiersdorf-Investment eingefahren