Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Freitagvormittag fester

29.08.25 09:25 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 99,50 EUR zu.

Beiersdorf AG
99,16 EUR -1,19 EUR -1,19%
Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 99,50 EUR zu. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 99,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.384 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 38,39 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 7,02 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 128,22 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

