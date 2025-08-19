DAX23.931 -0,5%ESt505.360 -0,7%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.438 -0,4%Nas21.486 -1,0%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1684 ±0,0%Öl68,09 -0,3%Gold3.438 +0,6%
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagnachmittag mit Einbußen

29.08.25 16:10 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 99,22 EUR.

Beiersdorf AG
98,84 EUR -1,51 EUR -1,50%
Die Beiersdorf-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 99,22 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 98,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 99,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 75.483 Stück.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 137,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 27,94 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,52 EUR am 06.08.2025. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 7,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 128,22 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 26.02.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 5 Jahren abgeworfen

Coty-Aktie bricht nach Zahlen zweistellig ein - Aktien von Beiersdorf und L'Oreal unter Druck

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Beiersdorf von vor 3 Jahren rentiert?

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
08:06Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
