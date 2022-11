Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag Verlust reich

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,7 Prozent auf 103,85 EUR. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 103,85 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 104,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.661 Beiersdorf-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 106,05 EUR erreichte der Titel am 13.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 2,07 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,00 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,46 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 104,32 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 28.04.2022 vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.945,00 EUR gegenüber 1.945,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 01.03.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 28.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 3,56 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Die Marken der Beiersdorf AG

Beiersdorf-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

Beiersdorf-Aktie dennoch schwach: Beiersdorf traut sich im Gesamtjahr mehr Umsatz zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG

Bildquellen: Beiersdorf AG