Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf reagiert am Dienstagvormittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 135,75 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 135,75 EUR zu. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 136,20 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 135,70 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.027 Stück gehandelt.

Am 12.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 139,55 EUR an. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 2,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 109,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,67 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 134,45 EUR aus.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.215,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.215,00 EUR eingefahren.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Beiersdorf dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,93 EUR je Beiersdorf-Aktie.

