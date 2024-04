Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf macht am Vormittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:05 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 139,85 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 139,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 139,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.428 Beiersdorf-Aktien.

Bei 143,90 EUR markierte der Titel am 06.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.07.2023 bei 113,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 18,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 140,55 EUR.

Beiersdorf gewährte am 16.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,48 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,48 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,42 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

