Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag im Plus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 140,10 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 140,10 EUR nach oben. Bei 140,30 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 139,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 35.747 Stück.

Am 06.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 143,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 2,71 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 113,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,55 EUR an.

Am 16.04.2024 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Umsatzseitig standen 2,48 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2,48 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,42 EUR je Beiersdorf-Aktie.

