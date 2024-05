Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Beiersdorf im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 144,55 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 144,55 EUR. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 145,00 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 144,85 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.902 Stück gehandelt.

Bei 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,25 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.07.2023 auf bis zu 113,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 141,00 EUR.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,42 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Kursplus

Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 3 Jahren eingefahren