Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 143,65 EUR zeigte sich die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die Beiersdorf-Aktie um 11:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 143,65 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 145,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Beiersdorf-Aktie bis auf 143,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 144,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 44.999 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 2,89 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.07.2023 bei 113,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 21,06 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 141,00 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,42 EUR je Aktie.

