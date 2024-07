Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 135,95 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 135,95 EUR nach oben. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 136,65 EUR zu. Bei 135,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 102.129 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,80 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 8,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.08.2023 bei 115,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,03 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 144,20 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,41 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

