Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteidigt Stellung am Mittag

Anleger zeigten sich um 12:22 Uhr bei der Beiersdorf-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 103,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 103,85 EUR. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 103,15 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 103,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24.195 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 106,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.09.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,82 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,00 EUR ab. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 30,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 106,23 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig standen 1.945,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1.945,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Beiersdorf am 01.03.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 28.02.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,47 EUR fest.

