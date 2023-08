Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 120,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 11:46 Uhr 0,1 Prozent. Bei 121,40 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 120,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.119 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 03.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 93,38 EUR am 02.11.2022. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 29,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 126,17 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 28.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,96 EUR je Aktie.

