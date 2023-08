Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf legt am Nachmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 121,35 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 121,35 EUR zu. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 121,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 120,90 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 48.211 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 03.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 5,97 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 23,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 126,17 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 26.04.2023. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.215,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.215,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 28.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,96 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

