Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag kaum verändert

Die Beiersdorf-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 100,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bei 100,55 EUR. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 100,20 EUR. Bei 100,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.992 Beiersdorf-Aktien.

Bei einem Wert von 106,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.09.2022). Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 5,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,00 EUR ab. Abschläge von 26,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 106,50 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Beiersdorf ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.945,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.945,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Beiersdorf am 01.03.2023 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 28.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 3,51 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

August 2022: Die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie

Starke Aktien für stürmische Zeiten: Zögerst Du noch... oder kaufst Du schon?

Beiersdorf-Aktie legt zu: Beiersdorf verdient mehr - Prognose bestätigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG

Bildquellen: Beiersdorf